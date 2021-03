Bolsonaro completa 66 anos e promove ações do governo contra a Covid nas redes sociais

No dia em que completa 66 anos, Jair Bolsonaro fez um balanço da gestão e enfatizou as ações no combate à Covid-19. Neste domingo (21), o presidente postou nas redes sociais uma imagem com as embalagens das vacinas fabricadas pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan, na qual informa que o Ministério da Saúde distribuiu mais de 5 milhões de doses de vacina neste final de semana.

"O Ministério da Saúde já coordenou nove pautas de distribuição de vacinas COVID19, desde 18/01. Já foram distribuídas mais de 25 milhões de doses para todo o Brasil. Mais de 13 milhões de doses foram aplicadas", afirma um dos tuítes do presidente.

Foto: Reprodução/ Twitter



Ainda entre as ações destacadas estão a chegada de um avião em Porto Velho (RO) na última sexta-feira (19), trazendo um contêiner com oxigênio líquido para ser utilizado no atendimento a pacientes vítimas da doença, além da entrega de 20 respiradores em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.



Nos tuítes deste domingo, o presidente apontou ainda ações de profissionais de saúde indígena na selva amazônica e destacou o incremento de 84 leitos no complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará.



O presidente também exaltou ações do BNDES no ano passado. "Em 2020, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social apoiou mais de 460 mil clientes, que empregam mais de 10 milhões de pessoas, e ofereceu, pela primeira vez na história, mais recursos para pequenas e médias empresas do que às grandes", afirmou.

Protesto pró-Bolsonaro

Apoiadores do presidente realizaram, nesta manhã, uma carreata Brasília, na Esplanada dos Ministérios. O ato é de apoio a Jair Bolsonaro e contra as medidas restritivas de combate à Covid-19 adotadas pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) no Distrito Federal.