Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (2)

O Ceará tem, nesta segunda-feira (2), diversas opções para quem busca passar em um concurso público. O Diário do Nordeste lista, a seguir, certames com vagas abertas, com salários que podem chegar a quase R$ 11 mil.

TJCE

Inscrições: até 6 de maio

Vagas: 51

Escolaridade: superior completo (ciência da computação e direito)

Taxa: R$ 112

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) publicou na última semana três editais de concurso público com 51 vagas e formação de cadastro reserva destinados ao nível superior. Os salários chegam a R$ 10.824,96.

Os cargos são destinados às funções de analista judiciário e oficial de Justiça. Conforme os documentos, as remunerações variam entre R$ 8,795,28, para o primeiro cargo, e R$ 10.824,96, para o segundo.

Para participar do concurso, interessados devem se inscrever por meio do site da Fundação Carlos Chagas, que organiza a seleção. As inscrições seguem até 6 de maio, e cada candidato deve pagar taxa de R$ 112. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 19 de junho.

UNIDADES DE SAÚDE

Inscrições: até 12 de maio

Vagas: mais de 60

Escolaridade: ensino médio, técnico e superior

Taxa: varia entre R$ 60 e R$ 120

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) abriu processo seletivo com mais de 60 vagas em unidades no Ceará. São oportunidades para profissões como médico, enfermeiro, porteiro e eletricista. As inscrições seguem até o dia 12 de maio.

Os salários variam entre R$ 1.212 até R$ 8.142, divididos em cargos de níveis médio, técnico e superior. Todas as unidades fazem parte da rede da Sesa e são administradas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

As inscrições acontecerão no site do Instituto Consulplan, organizador do certame, e incluem vagas imediatas e formação do cadastro de reserva.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível superior e R$ 60 para os de nível médio e técnico.

>> Confira o edital do processo seletivo

CRO

Inscrições: até 5 de maio

Vagas: 4

Escolaridade: níveis médio e superior

Taxa: de R$ 45 a R$ 70

O Conselho Regional de Odontologia do Ceará reabriu as vagas para o concurso em andamento. As inscrições podem ser realizadas até esta quinta-feira (05) através do site do Instituto Consulpam, banca organizadora do certame.

Ao todo, são quatro vagas disponíveis, sendo três delas para fiscal (ensino superior) e uma para agente de fiscalização (ensino médio).

No primeiro caso, o salário é de R$ 3.300 para jornada de 20 horas semanais, e de R$ 2.012 para a segunda função, pela mesma carga horária.

Além da escolaridade, o processo seletivo também exige que os profissionais tenham CNH categoria B e disponibilidade para viagens de acordo com a necessidade, além de remanejamentos proviários da cidade de lotação original.

A prova está prevista para o dia 22 de maio. Para os candidatos de nível médio, o teste objetivo terá 40 questões, enquanto que para os de nível superior serão 50 questões.

Os 20 candidatos mais bem colocados em cada cargo serão convocados para avaliação psicológica.

Prefeitura de Ocara

Inscrições: até 8 de maio

Vagas: 176

Escolaridade: médio, técnico e superior

Taxa: de R$ 50 a R$ 100

A Prefeitura de Ocara está com inscrições abertas para edital que deve selecionar 176 profissionais temporários da área da Educação. O certame é destinado a professores e secretários, além de bolsistas.

Para jornadas de trabalho de 5 a 40 horas semanais, os vencimentos variam de R$ 150,00 a R$ 2.063,13 para os seguintes cargos:

Ensino Médio

Professor Assistente do Tempo de Aprender – A

Professor Assistente do Tempo de Aprender – B

Professor Assistente do Tempo de Aprender – C

Professor Assistente do Tempo de Aprender – D

Ensino Técnico

Secretário Escolar

Ensino Superior

Bolsista do Mais Paic – Programa Mais Tempo Juntos

Professor de Educação Especializada (AEE)

Professor Fundamental II – Ciências

Professor Fundamental II – Educação Física

Professor Fundamental II – Geografia

Professor Fundamental II – História

Professor Fundamental II – Matemática

Professor Fundamental II – Língua Portuguesa

Professor Polivalente – Pedagogo

As inscrições segue até o dia 8 de maio, no site da banca organizadora, a Universidade Patativa do Assaré (UPA). As taxas custa R$ 50 para o níveis médio e técnico e R$ 100 para o nível superior.

ESPCEX

Inscrições: até 23 de maio

Vagas: 440

O Exército Brasileiro está com processo seletivo aberto para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). Para participar, é preciso ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. As inscrições são feitas no site do Exército.

O concurso pretende selecionar 400 homens e 40 mulheres para matrícula no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/LEMB).

De nível superior, o curso deve ser feito em cinco anos em regime de internato: um ano nas instalações da EsPCEx, em Campinas (SP), onde o militar em formação recebe o título de Aluno, e quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), onde o militar em formação recebe o título de Cadete.

Os alunos recebem ajuda de custo durante o curso.