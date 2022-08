Veja concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (1º)

Mês novo, oportunidade de vida nova. Neste 1º de agosto de 2022, o Ceará tem editais com inscrições abertas para concursos públicos. Há vagas para juízes leigos, recenseadores e estagiários. Os salários chegam a R$ 7.110,39.

Confira as oportunidades com vagas abertas:

Caixa Econômica Federal

Inscrições: até 29 de julho de 2022;

Vagas: estágio em diversas áreas (estudantes dos ensinos Médio e Técnico, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e de graduação nos cursos de engenharias, direito e arquitetura e urbanismo), em território nacional;

Salários: bolsa-auxílio para estagiários do ensino médio varia entre R$ 400 (4 horas por dia) e R$ 500 (5 horas por dia) mensais. Para os de nível superior, a bolsa chega a R$ 1 mil. Todos têm direito a auxílio-transporte de R$ 130 mensais;

Leia mais aqui, sobre quem pode participar e as provas do concurso.

Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)

Inscrições: até 18 de agosto de 2022;

Vagas: 140, para juízes leigos;

Salário: até R$ 7.110,39.

Os selecionados atuarão em Juizados Especiais do Estado sob a supervisão de um juiz togado em contratos temporários sem vínculo empregatício ou estatuário com o órgão.

Segundo o TJCE, os Juízes Leigos podem presidir audiências de instrução e julgamento, colher provas e elaborar minuta de sentença a ser homologada pelo respectivo juiz de Direito. Leia mais aqui sobre o concurso público.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Inscrições: até 3 de agosto de 2022;

Vagas: 15.075, para recenseadores, em território nacional;

Salários: por produtividade.

Segundo o documento publicado no Diário Oficial da União (DOU), o contrato dos aprovados será de três meses, podendo ser prorrogado com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2022 e na disponibilidade de recursos orçamentários. As inscrições para o certame são gratuitas.

A jornada de trabalho recomendável para a função de recenseador é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Leia mais aqui sobre o concurso público.