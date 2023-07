Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (24)

Há diversos concursos públicos e seleções para atuação no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (24). São selecionados candidatos para diversos cargos, dos níveis fundamental ao superior.

Prefeitura de Maracanaú

A Prefeitura de Maracanaú tem três concursos públicos com inscrições abertas até esta segunda-feira (24).

Ao todo, os três editais de concurso público somam 624 vagas, sendo 156 para contratação imediata e 468 para formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 3.999.

Um concurso tem vagas para a Guarda Municipal. Já outro certame seleciona candidatos para os cargos de Agente de Defesa Civil e Agente Fiscalizador de Trânsito e Transporte. O terceiro tem vagas para analista, assistente social, engenheiro, fiscal, psicólogo, secretário escolar etc.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Idecan. O candidato deverá realizar o pagamento da taxa de participação, nos valores de R$ 95 para ensino médio, R$ 105 para nível técnico e R$ 135 para formação superior.

Confira os editais completos:

Prefeitura de Catarina

A Prefeitura de Catarina tem concurso público aberto com 187 vagas para diversos cargos. Entre os cargos, estão assistente social, enfermeiro, farmacêutico, médico, motorista, professor e pedagogo.

Do total, 108 vagas são de ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e 76 para composição de cadastro de reserva.

O salário dos aprovados pode variar entre R$ 1.320 a R$ 8.500. As inscrições devem ser feitas até 18 de agosto no site oficial do Instituto Consulpam.

>> Confira o edital completo

FUNCEME

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) tem seleção aberta com vagas para 15 bolsistas em diversas áreas de pesquisa. O valor máximo das bolsas pode chegar a R$ 5.016, a depender da titulação e experiência.

Podem se candidatar profissionais com nível superior e pesquisadores, com proficiência técnica e/ou científica. Na seleção haverá avaliação curricular e prova oral.

Os interessados devem se inscrever site da Funceme, até as 17h desta segunda-feira (24).

>> Confira o edital completo

EXÉRCITO BRASILEIRO

O Exército Brasileiro tem inscrições abertas para os cursos de formação de oficiais e de capelães. Os dois certames ofertam 197 vagas.

São 32 vagas para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC), que conta com 14 áreas de atuação; e três para o Quadro de Capelães Militares (CFO/QCM).

Já o concurso para a admissão de integrantes ao Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau) tem 162 vagas para as áreas de Medicina, Farmácia e Odontologia. Destas, 30 são reservadas para pessoas negras.

As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 2 de agosto pelo site do exército. A taxa é de R$ 150.