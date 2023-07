Programa Fortaleza + Futuro oferta 415 vagas para cursos profissionalizantes em agosto

As inscrições para os cursos profissionalizantes do Programa Fortaleza + Futuro que serão realizados em agosto terão início nesta quinta-feira (20). Ao todo, são 415 vagas em 18 cursos gratuitos realizados em parceria com o Sistema Fiec, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará).

As inscrições poderão ser feitas pelo site do programa até que sejam preenchidas as vagas de cada modalidade. Os cursos são destinados a moradores de Fortaleza a partir dos 16 anos.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) e financiada pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), busca fomentar a geração de emprego e renda em Fortaleza.

Documentação

As capacitações são realizadas em turmas com modalidades presenciais. Os interessados devem apresentar documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de escolaridade e de residência.

Além da documentação, é necessário seguir alguns requisitos que mudam conforme o curso escolhido.

Ao todo, o programa conta com 173 turmas nas três unidades do Senai em Fortaleza, nos bairros Jacarecanga, Parangaba e Barra do Ceará.

O objetivo do Fortaleza + Futuro é beneficiar 15 mil pessoas, com acesso à qualificação profissional em áreas como moda, gastronomia, saúde, beleza, gestão e tecnologia da informação.

Os interessados também podem entrar em contato pelo telefone 0800 222 3656, pelo e-mail maisfuturo@sde.fortaleza.ce.gov.br ou pelo WhatsApp (85) 9 8403-9559.