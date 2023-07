Cursos de rádio e marketing serão lançados pela Acert; veja detalhes

A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) lançará, no próximo dia 27, o Projeto Rádio G21, disponibilizando cinco cursos gratuitos nas áreas de rádio e marketing. As inscrições, que abrirão nesta data, serão realizadas pelo site da associação.

O projeto terá a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Além dos cursos, consultorias e capacitações devem ser ministradas a partir do dia 27, com a participação de colaboradores das pequenas e médias emissoras de rádio do Ceará.

Os cursos serão:

Ferramenta de Planejamento e Gestão Empresarial;

Gestão de Produtos, Serviços e Marcas;

Práticas do mercado de Radiodifusão;

Programação de radiodifusão e

Aperfeiçoamento para locutor, apresentador e animador.

Objetivos da formação

Conforme informações divulgadas pela Acert, a intenção é formar profissionais da área em conhecimentos que visam o entendimento sobre como captar anunciantes e como deixar a programação mais atrativa para captar patrocinadores, por exemplo.

Os cursos serão ofertados de forma totalmente gratuita, com prioridade para os associados.