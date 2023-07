Museu de Arte Contemporânea abre seleção de estágio com bolsa de R$ 730; veja como participar

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) abriu seleção para uma vaga de estágio no Núcleo Educativo da instituição e formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 21 de julho, por meio de um formulário. O valor da bolsa educacional mensal é de R$ 730, além do vale-transporte.

O MAC integra o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), complexo cultural da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará), gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).

>> Veja edital completo

Requisitos

De acordo com o edital, estão aptos a se candidatar, preferencialmente, alunos dos cursos de Artes Visuais, Artes Cênicas, Teatro, Dança ou Música. É necessário estar regularmente matriculado na modalidade de Licenciatura, entre o 2º e o 6º semestre.

O candidato deve ter disponibilidade de 25 horas semanais, sendo cinco horas diárias, de terça-feira a domingo, para o exercício das atividades do estágio nos períodos matutino ou vespertino.

O estudante selecionado deverá desenvolver ações relativas à mediação, como visitas orientadas, oficinas educativas e encontros pedagógicos.

Para mais informações, enviar e-mail para o endereço educativo.mac@idm.org.br.

Cronograma

Inscrições: de 7 a 21 de julho de 2023

Encerramento das inscrições: 21 de julho, às 17h

Seleção 1ª fase – Divulgação do resultado dos convocados para a 2ª fase: 28 de julho de 2023

2ª Fase – Entrevistas presenciais no MAC-CE: 1º e 2 de agosto de 2023

Divulgação do resultado final e composição do Cadastro de Reserva: 4 de agosto de 2023

Entrega de documentação da pessoa selecionada: 8 de agosto