Funceme abre seleção com 15 vagas para bolsistas

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) abriu edital para seleção de bolsistas em diversas áreas de pesquisa. São ofertadas 15 vagas no total.

A inscrição já está disponível e deve ser realizada por meio do site da Funceme, até as 17h do dia 24 de julho.

A seleção será constituída de avaliação curricular e prova oral. O público alvo são profissionais de nível superior e pesquisadores, com proficiência técnica e/ou científica.

Projetos

Os selecionados atuarão em apoio ao desenvolvimento de projetos de interesse da Funceme, com destaque para os projetos “FACILITÉ 2050” e “Malha d’água e o Atendimento às Comunidades Rurais: Análise dos Benefícios Adicionais do Projeto”.

Os projetos estão inseridos no Programa de Pesquisa em Ciências Ambientais, incluindo Meteorologia e seus impactos nos Setores de Recursos Hídricos, Agricultura e Energias – PPCA.