Uece abre seleção para professores de práticas médicas; veja vagas

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com inscrições abertas, até segunda-feira (16), para seleção de professores de práticas médicas do Curso de Medicina da Universidade.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da Uece, em formulário digital.

O objetivo é selecionar profissionais médicos servidores públicos, integrantes da lotação da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), para a tutela de atividades de ensino de práticas médicas, no período letivo de março a dezembro deste ano.

A seleção terá duas etapas: entrevista, de caráter eliminatório, e análise de currículo, de caráter classificatório. São ofertadas 35 vagas por semestre, distribuídas da seguinte forma:

Cardiologia - 3

Cirurgia - 2

Clínica Médica - 1

Dermatologia - 3

Gastroenterologia - 3

Geriatria - 1

Ginecologia-Obstetrícia - 5

Hematologia - 1

Medicina da Família e Comunidade - 1

Nefrologia - 1

Neurologia - 1

Oftalmologia - 2

Otorrinolaringologia - 2

Pediatria - 6

Pneumologia - 2

Psiquiatria - 1