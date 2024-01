Secretaria da Proteção Social abre 41 vagas para agentes sociais Mais Infância

A Secretaria da Proteção Social (SPS) abriu seleção para mais de 41 agentes sociais do Programa Mais Infância Ceará, com formação de cadastro de reserva. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 25 de janeiro por meio do site da SPS. A oportunidade busca potencializar o Cartão Mais Infância nos municípios cearenses.

Conforme a SPS, os agentes devem atuar como pontes entre o Governo do Estado e as prefeituras municipais, conseguindo levantar dados socioassistenciais e orientar os núcleos familiares para serem contemplados com políticas públicas.

Veja também

Os agentes recebem bolsa mensal de R$ 1,8 mil, para 30 horas semanais, e de R$ 1,2 mil, para 20 horas semanais.

O Edital Público 19/2023 é voltado para graduados em:

Serviço Social;

Psicologia;

Pedagogia;

Antropologia;

Economia Doméstica;

Sociologia;

Terapia Ocupacional.

Na primeira etapa, haverá a inscrição e avaliação do currículo, já a segunda terá entrevistas.

Veja também

Como se inscrever?

Para se inscrever, é preciso acessar o site da SPS. No processo, deve preencher os dados, incluindo:

Cópia, frente e verso, do RG e/ou CNH;

Comprovante de endereço e currículo atualizados;

Cópias frente e verso do diploma universitário,

Certificado ou da declaração de conclusão de curso de nível superior.

Qual o cronograma?

29 de janeiro: divulgação dos inscritos;

divulgação dos inscritos; 30 de janeiro a 21 de fevereiro: análise curricular;

análise curricular; 7 de março: divulgação do resultado da 1ª fase;

divulgação do resultado da 1ª fase; 11 a 28 de março: realização das entrevistas (2ª fase);

realização das entrevistas (2ª fase); 2 de abril: divulgação do resultado final da seleção.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato através do e-mail comissao.agentemaisinfancia@sps.ce.gov.br ou do número de telefone (85) 3108.0546.