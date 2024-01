Cogerh abre seleção de estágio em Sobral, Crato, Pentecoste, Crateús e São Benedito

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) está com processos seletivos de estágio de nível superior para as Gerências Regionais nas cidades cearenses de Sobral, Crato, Pentecoste, Crateús e São Benedito.

As inscrições devem ser feitas até 19 de janeiro enviando histórico e currículo atualizado ao e-mail lucas.lima@cogerh.com.br, com o nome e a vaga para a qual o candidato deseja concorrer especificados no assunto. Também é possível acessar a vaga disponível no portal do CIEE.

Remuneração

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da companhia. A jornada será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias no período da manhã ou da tarde, com bolsa no valor de R$ 787,89 mensais.

Veja localidades e vagas disponíveis:

Sobral

Núcleo de Gestão

As vagas são para estudantes dos cursos de Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade ou Marketing, do 3º ou 4º semestre. É interessante que a pessoa tenha habilidades com mídias sociais e boa redação.

As atividades a serem desenvolvidas são: cobertura das atividades do Comitê das bacias do Acaraú e do Coreaú, com produção de conteúdo para site e redes sociais, e auxílio no Núcleo de Gestão Participativa da Regional.

Núcleo de Operação

O foco é em estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Geografia ou Tecnologia em Saneamento Ambiental do 4º semestre.

As atividades a serem desenvolvidas são: apoio técnico/administrativo no monitoramento qualitativo e quantitativo dos Recursos Hídricos distribuídos ao longo das bacias do Acaraú e Coreaú; apoio nas atividades administrativas relacionadas ao Núcleo de Operações; apoio em campanhas de inspeções em Barragens de Usos Múltiplos; apoio no monitoramento de cheias em rios.

Crato

O foco da seleção são estudantes dos cursos de Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade ou Marketing, a partir do 3º semestre. É interessante que a pessoa tenha habilidades com mídias sociais e boa redação.

As atividades a serem desenvolvidas são: cobertura das atividades do Comitê da sub-bacia do Salgado, com produção de conteúdo para site e redes sociais, e auxílio no Núcleo de Gestão Participativa da Regional.

Pentecoste

As vagas são para estudantes dos cursos de Serviço Social, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade ou Marketing, a partir do 3º semestre da graduação. É interessante que a pessoa tenha habilidades com mídias sociais e boa redação.

As atividades a serem desenvolvidas são: cobertura das atividades do Comitê da bacia do Curu, com produção de conteúdo para site e redes sociais, e auxílio no Núcleo de Gestão Participativa da Regional.

Crateús

A seleção é focada em estudantes dos cursos de Letras, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade, Marketing ou Pedagogia, a partir do 3º semestre. É interessante que a pessoa tenha habilidades com mídias sociais e boa redação.

As atividades a serem desenvolvidas são: cobertura das atividades do Comitê da bacia dos Sertões de Crateús, com produção de conteúdo para site e redes sociais, e auxílio no Núcleo de Gestão Participativa da Regional.

São Benedito

O foco também são os estudantes dos cursos de Letras, Comunicação Social, Publicidade ou Administração, a partir do 3º semestre da graduação. É interessante que a pessoa tenha habilidades com mídias sociais e boa redação.

As atividades a serem desenvolvidas são: cobertura das atividades do Comitê da bacia da Serra da Ibiapaba, com produção de conteúdo para site e redes sociais, e auxílio no Núcleo de Gestão Participativa da Regional.