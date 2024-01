Resultado do Sisu 2024 é adiado para esta quarta (31) pelo MEC

O resultado do Sistema Unificado de Seleção (Sisu) 2024 foi adiado para esta quarta-feira (31), após problemas técnicos no sistema serem identificados. A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, do Ministério da Educação (MEC), detalhou, na noite desta terça-feira (30), que os protocolos de homologação foram reiniciados, causando o adiamento da liberação dos resultados definitivos.

A Subsecretaria responsável pela operacionalização do Sisu também informou que o horário ainda será divulgado. O cronograma inicial apontava que o resultado sairia ainda nesta terça.

Legenda: Candidato foi informado que resultado só sairia nesta quarta-feira (31) Foto: Arquivo pessoal

Os candidatos que acessaram o Sisu 2024 à noite foram notificados que o resultado da chamada regular será divulgado apenas amanhã. "As inscrições foram encerradas em 25 de janeiro de 2024 às 23h59. O resultado da chamada regular será divulgado em 31 de janeiro de 2024", dizia a mensagem no site oficial.

Instabilidade no Sisu

O site do Sisu apresentou instabilidade durante a tarde desta terça, conforme apontou a plataforma Downdetector. Nas redes sociais, candidatos comentaram que o MEC não conseguiu seguir o cronograma já anunciado.

Veja também

O Sisu é um sistema eletrônico gerido pelo MEC para as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. O sistema executa a seleção dos estudantes com base na média da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, conforme as escolhas dos candidatos inscritos e o perfil socioeconômico para Lei de Cotas.