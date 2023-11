Quando sai o gabarito do Enem 2023? Veja onde consultar

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 podem acessar os gabaritos oficiais das provas objetivas a partir do dia 24 de novembro. Para acessar, é preciso entrar na área de Provas e Gabaritos, dentro do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na página do Enem.

Uma vez na página, o candidato deve selecionar a aba "2023". Em seguida, é preciso escolher a cor do caderno de prova correspondente ao recebido pelo candidato no dia da aplicação. Além disso, deve ficar atendo a modalidade do exame, que varia entre aplicação digital ou aplicação regular.

As provas foram aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Veja também

Inscritos no Enem 2023

O Enem 2023 registrou mais de 3,9 milhões de pessoas inscritas, conforme informações do Inep. Desse total, 1,8 milhão (48,2%) já concluíram o ensino médio, enquanto os que estão concluindo neste ano são 1,4 milhão (35,6%). Além disso, houve o aumento de inscritos em comparação a 2022 e 2021, que registraram 3,4 milhões cada.

No País, 28,1% dos inscritos não compareceram aos locais de prova. Abaixo da taxa nacional, dos 241.979 inscritos no Ceará, 25,1% se abstiveram nesta edição. Conforme dados preliminares do Ministério da Educação (MEC), o Estado teve a terceira menor taxa de abstenção, ficando atrás do Rio Grande do Norte (24,9%) e de Sergipe (24,6%). O Amazonas foi o estado com maior abstenção, 44%.

A primeira edição do Exame ocorreu em 1998, mas foi somente a partir de 2009 que o formato se torna parecido com o atual: tendo 180 questões objetivas, sendo 45 para cada área do conhecimento, e a redação. No mesmo ano, há a criação do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e a aplicação começa a ocorrer em dois dias. O exame ainda certifica a conclusão do Ensino Médio.