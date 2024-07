Prefeitura oferta 240 vagas para cursos profissionalizantes na área de moda em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para cursos profissionalizantes na área de moda, que fazem parte do Projeto Costurando o Futuro. São ofertadas 240 vagas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), para cursos com carga horária de 40h/a.

A iniciativa é da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) e conta com financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O objetivo é fomentar a geração de emprego e renda na Cidade.

As inscrições podem ser feitas por meio de formulário eletrônico ou na sede da SDE, localizada na rua Tibúrcio Cavalcante, 1233, na Aldeota.

Profissionais de costura

Os cursos são voltados para maiores de 18 anos e moradores de Fortaleza, preferencialmente profissionais da área da costura e moradores de bairros com baixo IDH-b. As vagas são limitadas.

As aulas serão ministradas a partir da próxima segunda-feira (15) nos 14 ateliês colaborativos do Projeto Costurando o Futuro. Ao final do curso os alunos receberão certificado.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 222 3656 ou pelo Whatsapp (85) 98739-3052.