TRT-CE abre seleção para estágio de níveis médio e superior

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-CE) abriu processo seletivo para estágio de nível médio e superior, em Fortaleza. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 21 de julho pelo site da Universidade Patativa do Assaré (UPA).

Há vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os seguintes cursos: Administração de Empresa, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Pedagogia e Sistemas e Mídias Digitais.

Veja também Papo Carreira O que é TAF e como funciona no concurso público? Entenda Papo Carreira Como montar um cronograma de estudos para concurso público? Veja 10 passos para fazer o seu

Remuneração

Os estagiários de nível superior receberão bolsa-estágio de R$ 863 por mês, e os de nível médio, R$ 617. Ambos os níveis também recebem auxílio-transporte no valor de R$ 79,20.

O processo seletivo acontecerá em etapa única, através de prova objetiva específica na modalidade online, por meio de plataforma própria da UPA. As provas devem ser realizadas até 23 de julho.