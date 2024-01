Prefeitura abre inscrições para programação voltada a qualificação em tecnologia

O programa Juventude Digital, da Prefeitura de Fortaleza, está com inscrições abertas para programação de férias voltada para qualificação em tecnologia. Serão realizadas oficinas e rodas de conversa com temas como gerenciamento de projetos de tecnologia, design de interfaces e programação.

Também devem ocorrer formações voltados a qualificação profissional, além de rodas de conversas com profissionais da Tecnologia da Informação.

A programação começa nesta segunda-feira (22) e vai até a próxima quinta-feira (25) em diferentes espaços: a Casa da Cultura Digital, nos JD_Labs (localizados no Mondubim e Barra do Ceará) e na Embaixada Bilíngue.

Além da programação voltada a tecnologia, a Casa da Cultura Digital também ficará aberta ao público para videogames e just dance durante todos os dias, das 9 às 12 horas.

“Aproveitamos o período das férias e maior disponibilidade dos jovens para ofertar uma série de atividades nos espaços do Juventude Digital. É uma oportunidade de atrair novos públicos para conhecer o JD, oferecendo formação de qualidade com especialistas do mercado da tecnologia, além de entretenimento”, explica o presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), Luiz Alberto Sabóia.

A inscrição pode ser realizada por meio do site do Juventude Digital, de forma gratuita.