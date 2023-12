Prefeitura abre inscrições para estágio em Direito na PGM

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), abriu processo seletivo para estágio em Direito na Procuradoria Geral do Município (PGM). São ofertadas 38 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A bolsa-estágio será no valor de R$ 950, além do auxílio-transporte, correspondentes à carga horária de 20 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura, até o dia 14 de janeiro de 2024. É preciso

É preciso preencher o formulário de inscrição e em seguida pagar o boleto, no valor de R$ 75, até a data do vencimento. Os candidatos que desejarem requerer isenção da taxa de inscrição, também deverão solicitar pela internet, entre os dias 4 e 5 de dezembro de 2023.

>> Veja edital completo

Requisitos

Para se inscrever, é necessário ser aluno do curso de Direito, e comprovar de que já concluiu, no mínimo, 50% dos créditos do curso.

A seleção será composta por uma única etapa, que consistirá na aplicação de duas provas, objetiva e dissertativa. Para os candidatos que se autodeclararem negros, haverá também o procedimento de heteroidentifcação. A data prevista para aplicação da prova objetiva é 4 de fevereiro.