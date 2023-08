Policiais Militares serão convocados e concurso público para Polícia Civil será aberto, diz Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou em live semanal, nesta quarta-feira (23), que em setembro deverá anunciar um novo concurso para a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e realizar chamada de novos policiais militares, como também será entregue o novo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Conforme Elmano, a série de ações faz parte de um pacote de investimentos na área de segurança pública para os próximos anos.

“Com o novo Centro de Inteligência, que será inaugurado em setembro, esperamos ter um trabalho ainda mais integrado e eficiente. Na mesma ocasião, iremos anunciar o chamamento de mais policiais militares e um concurso para a Polícia Civil. Estamos empenhados em diminuir os índices de violência e trabalhar cada vez mais em soluções para a área”, disse.

Complexo de segurança

Ao todo, o Cisp será composto pelos seguintes núcleos de comando: nova sede de SSPDS, Polícia Militar (PMCE), Polícia Civil (PC-CE), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), Centro Integrado de Inteligência, Centro de Convivência e uma interligação com a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Contará ainda com os serviços de urbanização e paisagismo, academia ao ar livre, pista de cooper, brinquedopraça e areninha, entre outras estruturas de acesso e circulação.