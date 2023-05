Petrobras irá ofertar vagas de estágio no Ceará; veja como se candidatar

A Petrobras divulgou um processo seletivo para preenchimento de vagas de estágio em cidades de onze estados brasileiros, entre eles, o Ceará. As inscrições têm início na próxima quarta-feira (7) e seguem até 16 de junho.

De acordo com o edital, o programa de estágio tem duração de 12 meses e a bolsa-auxílio é de R$ 1.825. Os aprovados devem ainda receber vale-transporte (caso a empresa não ofereça transporte próprio), seguro contra acidentes pessoais e férias remuneradas.

A carga horária é de quatro horas diárias e o esquema de trabalho é híbrido, ou seja, misturando presencial e remoto.

Não se sabe ainda quantas vagas serão oferecidas, mas a expectativa é que sejam 200 em todo o País. No Ceará, as oportunidades serão para estudantes de administração, para atuar em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

>> Veja o edital

Inscrições

As inscrições não foram abertas ainda. Mas, a partir de 7 de junho, poderão ser feitas pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), sem cobrança de taxa.

Assim que finalizar a inscrição, o candidato deverá fazer a prova objetiva online de 45 questões. Serão abordados: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Conhecimentos Gerais e Matemática e suas Tecnologias. Se aprovado nessa etapa, o candidato deve ainda passar por análise comportamental e exames médicos admissionais.

Vagas no Brasil

Em nível nacional, as vagas oferecidas pela Petrobras são no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Os cursos são: