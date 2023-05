Secretaria da Proteção Social abre 90 vagas para cursos de qualificação profissional

O Centro de Formação e Inclusão Socioprodutiva (Cefisp), da Secretaria da Proteção Social do Ceará (SPS), está com inscrições abertas para curso de cozinheiro geral, com 25 vagas.

A capacitação é voltada para jovens de 15 a 29 anos, estudantes de escola pública, cursando o 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental ou que tenham concluído o Ensino Médio.

As inscrições seguem até 15 de junho, somente de forma presencial. Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência, declaração escolar ou certificado de conclusão do ensino médio.

As aulas começam em 19 de junho e vão até 12 de setembro, no turno da manhã.

Demais capacitações

Já na próxima segunda-feira (5 de junho), serão abertas as inscrições para formações de bombeiro hidráulico, repositor de mercadorias e confeiteiro de doces e salgados.

Para estas oportunidades, as inscrições seguirão até 23 de junho, para jovens alfabetizados e com idades a partir de 16 anos. É preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência, certificado de escolaridade, resumo de inscrição no Cadúnico ou número do NIS.

As aulas do curso de repositor de mercadorias serão à tarde, de 26 de junho a 28 de julho. O curso de bombeiro hidráulico também será à tarde, de 3 de julho a 4 de agosto.

Já o curso de confeiteiro de doces e salgados acontecerá pela manhã, de 3 de julho até 27 de setembro.

Ao todo, os quatro cursos ofertam 90 vagas. O horário das inscrições é das 8h30 às 16h30, de forma presencial. As aulas serão presenciais, na sede do Cefisp.

Serviço

Cursos de Capacitação Profissional no Cefisp

Cozinheiro Geral (25 vagas)

Inscrições: 31/5 a 15/6

Repositor de Mercadoria (20 vagas)

Inscrições: 5/6 a 23/6

Confeiteiro de Doces e Salgados (20 vagas)

Inscrições: 5/6 a 23/6

Bombeiro Hidráulico (25 vagas)

Inscrições: 5/6 a 23/6

Endereço: Rua Valdetário Mota, 970, Papicu – Fortaleza

Mais informações: (85) 98727-5757