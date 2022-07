Instituto Dragão do Mar abre oito vagas de emprego para complexos ambientais; veja detalhes

O total de oito vagas estão abertas para trabalho no Instituto Dragão do Mar (IDM), com atuação destinada ao Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba e ao Complexo Ambiental Caminhos do Horto, em Fortaleza e em Juazeiro do Norte. Além disso, outras 102 serão para formação do cadastro de reserva.

Os cargos que fazem parte do processo seletivo são: Recepcionista I, Recepcionista Bilíngue, Auxiliar Administrativo I, Jardineiro, Eletricista, Assistente de Conservação e Manutenção, e Analista Técnico.

Confira abaixo a descrição de cada posição:

Para o Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

Recepcionista I (02.vagas) - R$ 1.324,00

Jardineiro (01 vaga) - R$ 1.324,00

Eletricista (01 vaga) - R$ 1.636,20 + periculosidade

Assistente de conservação e manutenção (01 vaga) - R$ 1.913,58

Para o Complexo Ambiental Caminhos do Horto

Recepcionista I (12 vagas para cadastro de reserva) - R$ 1.324,00

Recepcionista bilíngue (12 vagas para cadastro de reserva) - R$ 2.400,00

Auxiliar Administrativo I (12 vagas para cadastro de reserva) - R$ 1.324,00

Jardineiro (01 vaga) - R$ 1.324,00

Eletricista (06 vagas para cadastro de reserva) - R$ 1.636,20 + Periculosidade

Assistente de conservação e manutenção (01 vaga) - R$ 1.913,58

Analista técnico (01 vaga) - R$ 2.798,89

Como se inscrever

O processo de inscrição segue de 13 a 22 de julho de 2022, com possibilidade de ser feito de forma presencial, seja em Fortaleza ou em Juazeiro do Norte, e também online.

Entretanto, o próprio IDM recomenda que, para as vagas do Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, a inscrição seja feita de forma presencial.

Já em Juazeiro do Norte, o processo deve ser realizado na sede do Completo Ambiental Caminhos do Horto.

Serviço

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

Endereço: Rua Dragão do Mar, 84, Praia de Iracema

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h

Complexo Ambiental Caminhos do Horto

Endereço: Avenida do Agricultor, 1334, Salgadinho

Horário de funcionamento: segundo a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h

