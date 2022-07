Sobral faz seleção pública para contratar médico, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional

A Prefeitura de Sobral abrirá, nesta terça-feira (19), um processo seletivo simplificado para contratação temporária de médico generalista e especialista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

A remuneração-base varia de R$ 2.531,40 a R$ 11.516.

As inscrições seguem até sábado (23), e devem ser efetuadas pelo sistema de seleção da Prefeitura de Sobral, de acordo com as instruções do edital.

O processo seletivo simplificado se dará em única fase, que será a avaliação curricular. Os resultados serão divulgados no site da Secretaria da Saúde de Sobral.

A contratação se dará pelo período de até 12 meses, podendo ser prorrogado por até 12 meses, a critério da administração pública.