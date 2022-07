Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (18)

O Ceará possui sete editais com inscrições abertas para concursos públicos, nesta segunda-feira (18). Os cargos pedem nível médio, técnico ou superior - e os salários podem chegar a R$ 11.500.

Confira os concursos públicos com vagas abertas

Prefeitura de Ocara

Inscrições: até 18 de julho

Vagas: 230

Salários: até R$ 11.500

Iniciado em 20 de junho, o processo seletivo para a prefeitura de Ocara, distante cerca de 159 km de Fortaleza, terá 230 vagas de níveis médio, técnico e superior das áreas da saúde e da assistência social. Os salários variam de R$ 1.212,00 a R$ 11.500,00 para carga horária semanal de 20 a 40 horas, a depender da função.

Do total de vagas, 142 são imediatas. Dentre as oportunidades, estão para agentes de saúde, técnico de enfermagem, dentista, médico, farmacêutico e enfermeiro.

As inscrições podem ser feitas no site Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). A taxa varia de R$ 94 (níveis médio e técnico) e R$ 120 (nível superior).

As provas estão previstas para 28 de agosto, em Ocara. Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão divulgados no site do IDIB em até sete dias anteriores à data do exame.

O cronograma completo você pode ver neste link, e leia o edital neste link.

Prefeitura de Boa Viagem

Inscrições: até 19 de julho

Vagas: 39

Salário: R$ 1.750

O processo seletivo para candidatos de nível médio é voltado para preencher vagas de agente comunitário de saúde, distribuídos em vários bairros da cidade. A jornada é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.750.

A taxa de inscrição custa R$ 100, e a prova, que inclui cobrança de conhecimentos sobre Boa Viagem, está prevista para 7 de agosto de 2022. Mais informações no edital.

Uece Inscrições: até 20 de julho

Vagas: 365

Salário: até R$ 6.208,82 A Universidade Estadual do Ceará (Uece) tem dois editais abertos para seleção de 365 vagas na carreira de Docência Superior, das classes 'adjunto' e 'assistente'. Os salários iniciais são de R$ 4.824,81 a R$ 6.208,82, considerando uma jornada de 40 horas semanais. Essa referência salarial pode ficar maior quando somada à gratificação de regência de classe (1%) e ao incentivo profissional (60% para Mestre, 80% para Doutor e 100% para Pós-Doutor). Conforme os cronogramas, as inscrições para o concurso estarão abertas até 20 de julho, exclusivamente pela internet, pelo site www.uece.br/cev. A prova para professores adjuntos está prevista para o dia 8 de agosto e a de professores assistentes para o dia 14 do mesmo mês. O cronograma e edital do concurso para professores adjuntos está neste link e, de professores assistentes, neste link. Prefeitura de Alto Santo Inscrições: até 22 de julho

Vagas: 259 imediatas e 272 de reserva

Salários: até R$ 9.000 Aberto em 3 de julho, o processo seletivo para a prefeitura de Alto Santo, a cerca de 259 km de Fortaleza, oferta 259 vagas efetivas (seis reservadas a pessoas com deficiência) e 272 vagas para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.212,00 a R$ 9.000 e os contratados terão que cumprir jornadas de até 40 horas semanais. As oportunidades estão distribuídas em 86 cargos, como médico clínico geral, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional, vigilante, coveiro, cozinheiro e eletricista. As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora Consulpam. A taxa de participação varia de R$ 73 a R$ 151. As provas estão previstas para acontecer em setembro O cronograma e o edital completo você pode ver neste link. Câmara Municipal de Alto Santo Inscrições: até 22 de julho

Vagas: 5

Salários: R$1.212 A Câmara Municipal de Alto Santo também está com inscrições abertas. São cinco vagas - três de agentes administrativos (nível médio) e duas para auxiliares de serviços gerais (fundamental incompleto) - para jornadas de 40 horas semanais. Haverá formação de banco de reserva com 25 candidatos. As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora Consulpam. A taxa de participação varia de R$ 73 a R$ 81. UFC Inscrições: até 29 de julho

Vagas: 2

Salários: de até R$ 9.616,18 A Universidade Federal do Ceará (UFC) abriu edital para seleção de dois professores, nas áreas de Estudo da Língua Inglesa e da Psicologia. As vagas são para jornadas de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva, a serem cumpridas no Campus de Fortaleza. Para se inscrever, o candidato deve ter o título de doutor, pagar taxa de R$ 240 e enviar toda a documentação exigida para o e-mail do respectivo departamento. Todas as exigências e passo a passo para participação no certamente estão disponíveis no edital.

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira