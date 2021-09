Inscrições para seleção da Comissão Regional de Obras do Exército terminam nesta sexta (17)

A Comissão Regional de Obras/3 (CRO/3), do 4º Grupamento de Engenharia do Exército Brasileiro, segue com inscrições abertas para processo seletivo simplificado até esta sexta-feira (17). A seleção visa a atender a encargos temporários de obras e serviços de Engenharia, com salários entre R$ 3.571,11 e R$ 7.359,05.

No certame, há vagas para cargos de arquiteto (2), engenheiro civil (1), engenheiro civil calculista (1) e técnico em Edificações (2). Todas também contam com formação de cadastro reserva. O regime de trabalho é de até 40 horas semanais.

Os candidatos podem se inscrever em mais de uma função de qualquer nível de escolaridade, desde que participe de processos separados. Dessa forma, deve apresentar requerimento de inscrição com a documentação correspondente para cada função escolhida.

Quem pode participar

Podem concorrer candidatos de ambos os sexos, com nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que tenham idade mínima de 18 anos até o término das inscrições, nível de escolaridade exigido para a função, inexistência de antecedentes criminais e quitação das obrigações eleitorais e militares (no caso do sexo masculino).

Os candidatos também devem possuir aptidão física e mental, a ser comprovada mediante atestado médico admissional.

Como se inscrever

A inscrição deve ser feita pessoalmente pelo candidato, nos horários de 8h às 11h30 e das 13h às 15h nesta quinta (16) e das 8h às 11h30 nesta sexta, na Seção de Licitações e Contratos da CRO/3, Rua Sete de Setembro, 332, Centro Histórico, Porto Alegre (RS). A inscrição custa R$ 70.

Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação curricular, com previsão de aplicação até o dia 30 de setembro de 2021, além de entrevista, prevista para ser realizada no período entre 18 e 22 de outubro deste ano.

Veja mais detalhes no site do CRO/3, no qual arquivo com edital e anexos é disponibilizado.