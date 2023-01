Inscrições para concurso da Receita Federal terminam nesta quinta-feira (19)

Terminam nesta quinta-feira (19) as inscrições para o concurso público da Receita Federal. O certame oferta 699 vagas para unidades da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em todo o território nacional.

São 230 vagas para auditor-fiscal e 469 vagas para Analista-Tributário, exigindo nível superior. A remuneração inicial para analista é de R$ 11.684,39 e para auditor, R$ 21.029,09.

As inscrições podem ser realizadas no site da FGV. O valor da taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de Auditor-Fiscal e R$ 115 para o cargo de Analista-Tributário.

Por se tratar de um concurso nacional, os servidores poderão ser designados para trabalhar em quaisquer unidades da Receita Federal, e não somente as do Ceará.

>> Confira o edital completo

Contratação imediata

As vagas são efetivas e para contratação imediata. O edital pontua que o prazo de validade do concurso será de 24 meses, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado do concurso no Diário Oficial da União.

Em caso de autorização do Ministério da Economia, a Receita Federal também poderá chamar excedentes e, além disso, seguindo o Decreto 9.739 de 2019, o órgão poderá solicitar e receber aval para preencher 25% das vagas imediatas.