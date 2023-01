Inscrições para concurso da Prefeitura de Pacajus terminam nesta terça (17); veja edital

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Pacajus, no interior do Ceará, terminam nesta terça-feira (17) no site da Consulpam. Ao todo, o Município disponibiliza 355 vagas para contratação, além de cadastro reserva. A aplicação das provas ocorre em abril.

Os salários variam de R$ 1.202 para agente de apoio à inclusão até R$ 20 mil para médico clínico geral. Os editais com vagas para os níveis fundamental, médio e superior foram lançados no mês passado.

Vagas para agrônomo, arquiteto, assistente social, auxiliar de laboratório, auxiliar de serviços gerais, gari, geólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, entre outras funções, estão disponíveis.

As oportunidades são divididas em 295 para contratação imediata de cargos variados, 12 para agente de trânsito e 48 para guarda municipal.

FICHAS VIRTUAIS DE INSCRIÇÕES:

TAXA DE INSCRIÇÃO

O valor da taxa de inscrição para concorrer a um dos cargos gerais varia conforme o nível de escolaridade da vaga pretendida:

Nível Superior - R$ 140

Médicos - R$ 158

Nível Médio* - R$ 85 (exceto guarda-vidas)

Nível Médio (guarda-vidas) - R$ 108

Nível Fundamental - R$ 70

Já para agente de trânsito e guarda municipal a taxa de inscrição custa R$ 108.

REALIZAÇÃO DE PROVAS

A aplicação da prova objetiva para agentes e guardas municipais ocorre no dia 16 de abril.

Para os demais cargos aplicação será no dia 23 de abril.

WHATSAPP DO DIÁRIO DO NORDESTE

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.