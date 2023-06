Inscrições do Sisu 2023 encerram nesta quinta-feira (22); veja como participar

Se encerram nesta quinta-feira (22) as inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023. O programa seleciona estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior do País. Os interessados devem entrar no portal Acesso Único ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC), até as 23h59.

Para participar do processo seletivo é necessário que o candidato tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, não tenha zerado a prova de redação e nem participado da avaliação na condição de treineiro.

O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado em 27 de junho.

Os candidatos podem escolher até duas opções de curso, além de local de oferta, turno e modalidade de concorrência — ampla, cotas ou ações afirmativas das próprias instituições. É possível alterar essas opções enquanto as inscrições permanecem abertas. O sistema considerará somente as últimas opções registradas no fim do prazo.

Conforme o cronograma publicado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, a matrícula dos alunos aprovados na chamada regular acontece entre 29 junho e 4 de julho.

Passo a passo para se inscrever no Sisu

O primeiro passo para os interessados em participar da seleção é acessar o Acesso Único ao Ensino Superior e logar com o número do CPF e senha do Gov.br;

Em seguida, é necessário confirmar os dados pessoais para o Sisu entrar em contato com o candidato;

Após atualizar as informações é possível escolher até duas opções de curso;

O participante pode pesquisar as vagas pelo nome do município, da instituição ou do curso. No resultado da busca, o interessado pode conferir detalhes e as modalidades disponíveis;

Após definir qual curso, o passo seguinte é escolher uma das opções para a qual planeja concorrer e clicar em "Escolher esta modalidade" para continuar;

Por fim, basta conferir os dados, como modalidade escolhida e documentos exigidos pela instituição na matrícula, e clicar em “Confirmar minha inscrição”.

Foto: reprodução

Os concorrentes não selecionados em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato de inscrição ainda poderão disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu, prevista para acontecer entre 27 de junho a 4 de julho.

Calendário Sisu 2023