Inscrições do Academia Enem 2023 são prorrogadas; saiba como se cadastrar

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, nesta sexta-feira (14), que prorrogou as inscrições para o Academia Enem 2023, curso gratuito preparatório para o exame, até o dia 28 de abril. Os interessados podem se cadastrar por meio do site do Portal da Juventude.

Para se inscrever no projeto, é necessário estar cursando ou já ter concluído o ensino médio, com prioridade para os alunos da rede pública de ensino. As vagas serão distribuídas por ordem de inscrição.

Segundo a prefeitura, o programa contará com aulas presenciais no Ginásio Paulo Sarasate e virtuais. Além das aulas, os 12 mil participantes terão direito à correção de redação, simulado e receberão material didático para auxiliar nos estudos.

Iniciado em 2013, o programa completa 10 anos nesta edição. Tem o objetivo de orientar e preparar os jovens estudantes, em especial os da rede pública de ensino, para ingressar na educação superior através do Enem, do Programa Universidade para Todos (ProUni) e vestibulares em geral.

Os interessados em participar do programa podem fazer a inscrição de forma presencial nos seguintes pontos: Cucas Pici, Barra, José Walter, Mondubim e Jangurussu, além das Pracinhas da Cultura Pedras e Vicente Pinzon, Centro Cultural Canindezinho e Centro de Juventude Igor Andrade.

Para realizar as inscrições nos equipamentos, é necessário levar RG, CPF e comprovante de endereço.

Funcionamento

Cuca Pici

Funcionamento: terça-feira a sábado

Horário: 8h às 20h

Local: R. Cel. Matos Dourado, 1499 (sala de matrícula e biblioteca)

Cuca Barra

Funcionamento: terça-feira a sábado

Horário: 8h às 20h

Local: Av. Pres. Castelo Branco, 6417 (sala de matrícula e biblioteca)

Telefone: (85) 3211-4300

Cuca José Walter

Funcionamento: terça-feira a sábado

Horário: 8h às 20h

Local: R. 69 (sala de matrícula e biblioteca)

Telefone: (85) 3499-1602

Cuca Mondubim

Funcionamento: terça-feira a sábado

Horário: 8h às 20h

Local: R. Prof. Glauco Lobo (sala de matrícula e biblioteca)

Telefone: (85) 3499-0018

Cuca Jangurussu

Funcionamento: terça-feira a sábado

Horário: 8h às 20h

Local: Av. Gov. Leonel Brizola, s/n (sala de matrícula e biblioteca)

Telefone: (85) 3444-6201

Pracinha da Cultura Pedras

Funcionamento: terça-feira a sábado

Horário: 8h às 20h

Local: Av. Dionísio Leonel Alencar, 4095 (sala administrativa)

Pracinha de Cultura Vicente Pinzón

Funcionamento: terça-feira a sábado

Horário: 8h às 20h

Local: Rua Veneza, 109 (sala administrativa)

Centro Cultural Canindezinho

Funcionamento: terça-feira a sábado

Horário: 8h às 20h

Local: Av. Osório de Paiva, 6260 (sala administrativa)

Centro de Juventude Igor Andrade

Funcionamento: terça-feira a sábado

Horário: 8h às 20h

Local: Rua Raquel Holanda, 559 (sala administrativa)