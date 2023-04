Com salários de até R$ 1,1 mil, IBGE vai abrir seleção para estágio no Ceará

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir seleção para estagiários. Serão ofertadas 10 vagas para o estado do Ceará. Estudantes de nível superior dos cursos de Administração, Comunicação Social (Jornalismo) e Estatística podem se inscrever.

No Ceará, são 8 vagas para estudantes de Administração, uma para estudante de Comunicação Social (Jornalismo) e uma para aluno de curso de Estatística.

O estágio terá jornada de 20 horas semanais (4 horas por dia) ou 30 horas semanais (6 horas por dia), de segunda a sexta-feira, em horários e turnos a serem definidos pelo IBGE.

O Instituto informou que não serão chamados estudantes cujo término da graduação seja igual ou inferior a 6 meses da data da convocação. Do total das vagas, 10% serão destinadas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos pretos e pardos.

Benefícios e esquema de trabalho

A bolsa-estágio poderá ser de R$ 787,98 para jornada de 20 horas semanais e R$ 1.125,69 para jornada de 30 horas. O IBGE também pagará o auxílio-transporte no valor de R$ 10, que valerá apenas para os dias de estágio presencial.

O estágio será feito na modalidade presencial, na modalidade à distância ou na modalidade híbrida (presencialmente e à distância), a depender das necessidades do órgão.

Inscrições

Inscrições deverão ser feitas pelo portal Ciee, no período de 8 a 23 de maio. Não será cobrada taxa de inscrição.

No momento da inscrição, candidato deve informar a localidade em que deseja exercer suas atividades e o horário de disponibilidade para o estágio (matutino ou vespertino). Carga horária diária será de 4 ou 6 horas, de acordo com a vaga compatível com o horário escolar.

Seleção

A seleção ocorrerá por meio de um teste feito somente pela internet no período das inscrições. O teste será composto de 20 questões, sendo 5 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática e Raciocínio Lógico, 5 de Geografia e 5 de Conhecimentos Gerais e Atualidades.

Todos os interessados terão dois minutos para responder cada questão. Caso não responda no tempo, o sistema gravará a respostas em branco e seguirá automaticamente para a próxima questão.

Após o teste, haverá entrevistas para as quais vão ser chamados estudantes aprovadas na prova objetiva e que tenham o perfil técnico (área da graduação e período em curso na graduação) definido pelo gestor da vaga no IBGE.