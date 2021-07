Indústria em Pacajus oferece curso profissionalizante gratuito a jovens negros e pardos

A WestRock, do setor de papel e embalagens de papelão ondulado, está com inscrições abertas para um programa de capacitação profissional, em Pacajus. A edição é destinada exclusivamente para pessoas pretas ou pardas.

A iniciativa, uma parceria entre a empresa e o Formare - projeto social educacional desenvolvido pela Fundação Iochpe - tem como objetivo proporcionar a jovens em situação de vulnerabilidade social a oportunidade de desenvolver competências e adquirir conhecimentos sobre a indústria em um curso profissionalizante gratuito.

“Acreditamos que, sermos uma empresa diversa é uma das formas de fortalecer o nosso propósito de entregar soluções únicas e sustentáveis, que impulsionam os negócios dos nossos clientes. O olhar diverso nos faz pensar diferente e assim agir. Por isso, para nós, trazer cada vez mais diversidade para a nossa organização é um compromisso inegociável", aponta Heloisa Lopes, diretora de Saúde, Segurança e Recursos Humanos da WestRock Brasil.

Pacajus sedia uma de fábricas de papelão ondulado da empresa e possui uma população formada por 70% de pessoas pretas ou pardas, segundo o Censo 2010, o que justifica a escolha do município para o projeto.

"Portanto, nada mais justo do que o Programa ser preenchido 100% por essas pessoas. Fora isso, decidimos por priorizar mulheres, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência, já que essas diversidades, comprovadamente, possuem menos oportunidades de formação e, por consequência, no mercado de trabalho”, explica Lopes.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 25 de julho. Estão disponibilizadas 20 vagas para operador de produção industrial.

Para participar é preciso ter entre 17 e 19 anos, estar matriculado ou ter concluído o ensino médio na rede pública de ensino e ter renda per capita de até meio salário-mínimo. As inscrições podem ser feitas pelo site.

O programa

O programa terá início em setembro de 2021. Por conta da pandemia, o curso será totalmente online. As aulas serão ministradas por funcionários da WestRock das mais diversas áreas de atuação.

Esses profissionais serão preparados pelo time pedagógico da Fundação Iochpe para serem educadores voluntários.

Para que os selecionados possam se dedicar ao curso, a WestRock oferecerá aos alunos uma bolsa auxílio mensal no valor de meio salário mínimo, auxílio alimentação mensal de R$ 180, acesso à internet, notebook, uniforme e todo o material de estudo.

Conteúdo previsto

Para receber esses alunos, os 75 educadores voluntários da WestRock vão preparar conteúdo para aulas de informática aplicada, matemática, organização empresarial e ainda direcionados à indústria e a produção da empresa, como: criatividade e inovação, logística de produção e controle de estoque, desenho técnico, entre outros.

Também serão oferecidos conteúdos para a formação cultural e de vida desses jovens, como comunicação oral e escrita, segurança, saúde, meio ambiente, diversidade e inclusão, projeto de vida e trabalho.

WestRock em Pacajus

Importante unidade de produção de embalagens WestRock, a fábrica de Pacajus foi inaugurada em 1995. Hoje, com mais de 260 funcionários, atente segmentos do mercado de papelão ondulado como alimentos, frutas, perfumaria e beleza, frigoríficos e calçados, participando do processo logístico de escoamento da produção tanto do Ceará como de outros estados do Nordeste e do Norte.

A empresa firma parceira com seus clientes para fornecer soluções únicas e sustentáveis em papel e embalagens que impulsionem seus negócios. São 50 mil funcionários que apoiam os clientes ao redor do mundo em mais de 320 operações e escritórios na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia.

Sobre a Formare

Mantido pela Fundação Iochpe, em parceria com empresas de médio e grande portes, oferece cursos de formação inicial para o mercado de trabalho a jovens de famílias de baixa renda, residentes no entorno das empresas.

Em mais de 30 anos, por meio do trabalho de educadores voluntários, o programa já formou 23 mil jovens, dos quais 80% inseridos no mercado de trabalho. Os cursos são certificados pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).