IBGE cancela seleção de profissionais para o Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) decidiu, nesta segunda-feira (18), cancelar o processo seletivo para a contratação de recenseadores e agentes censitários (municipal e supervisor) para o Censo Demográfico de 2022.

Contrato com o Cebraspe

De acordo com o órgão, o contrato com o Cebraspe, que é a empresa organizadora do processo seletivo do Censo, termina hoje e não será prorrogado.

“Desse modo, o PSS [processo seletivo simplificado] para as funções de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor, que estava suspenso, passará à condição de cancelado”, afirmou, em nota, o IBGE.

Em breve, segundo o órgão, serão divulgados nos canais oficiais do IBGE os procedimentos para devolução das taxas de inscrição já efetuadas.

Concurso suspenso

Em março deste ano, o IBGE suspendeu a realização de concursos para o Censo 2021 em razão da diminuição de cerca de R$ 71 milhões do orçamento federal para a pesquisa este ano.