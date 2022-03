Hospital Regional Norte abre processo seletivo com 11 vagas para médicos; veja edital

O Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, abriu processo seletivo para médicos. As oportunidades são para anestesista, cirurgião-geral e endoscopista. No total, são 11 vagas, além da formação do cadastro de reserva. O salário-base é de R$ 8.142,16.

As inscrições seguem até o dia 30 de março e o edital está disponível no site do instituto.

Seleção

A seleção será dividida em duas fases: análise de perfil e avaliação de títulos. De acordo com a instituição, a contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos aprovados classificados.

O mesmo critério vale para a área de atuação e a opção indicada no ato da inscrição e/ou na fase de avaliação curricular, quando o cargo permitir ou exigir, observadas as necessidades de contratação do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

O Hospital Regional Norte é um equipamento vinculado à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e administrado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

Serviço

Processo seletivo para médicos

Vagas: 11 + cadastro de reserva

Período de inscrição: até 30 de março