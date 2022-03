Concurso TJCE lança edital com 51 vagas com salários de até R$ 10,8 mil

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE) publicou, nessa segunda-feira (21), três editais sobre o lançamento do concurso público com 51 vagas e formação de cadastro reserva destinadas ao nível superior. Os salários chegam até R$ 10.824,96.

Os cargos são destinados às funções de Analista Judiciário e Oficial de Justiça. Conforme os documentos, as remunerações variam entre R$ 8,795,28, para a primeira, e R$ 10.824,96, para a última.

O certame será realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), e do total de oportunidade 10% são reservadas para pessoas com deficiência (PcDs) e 20% para candidatos negros.

Disposição de vagas e cargos

Analista Judiciário — Especialidade em Ciências da Computação

Do total de vagas, 16 são destinadas para o cargo de Analista Judiciário — Especialidade em Ciências da Computação, sendo 11 delas voltadas para a área de Sistemas da Informação e as outras cinco para Infraestrutura de TI.

O cargo exige bacharelado ou licenciatura completos em Informática. A remuneração prevista para as oportunidades é de R$ 8,795,28, por uma carga horária semanal de 40 horas.

Analista Judiciário — Área Judiciária

Um dos editais oferta 25 vagas para a função de Analista Judiciário — Área Judiciária. Os interessados em se candidatar devem ter formação superior em Direito. O salário é de R$ 8.795,28, também para uma jornada de 40 horas semanais.

Oficial de Justiça

O certame reserva 10 vagas para o cargo de Oficial de Justiça, que também exige nível superior em Direito. No entanto, a remuneração prevista no documento para essa função é de R$ 10.824,96 pela mesma carga horária.

Inscrições

Para participar do concurso, os interessados devem se inscrever a partir do dia 4 de abril, às 14h, através do endereço eletrônico da banca organizadora FCC. As inscrições seguem até o 6 de maio.

Cada candidato deve desembolsar um valor de R$ 112, referente a taxa de participação no certame.

Provas e resultados

Os participantes serão submetidos a até três etapas de avaliação. São elas:

Prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos de caráter habilitatório e classificatório;

Prova discursiva — Estudo de Caso, de caráter habilitatório e classificatório;

Prova de Títulos, de caráter classificatório, apenas para o cargo de Analista Judiciário — Área Judiciária.

As provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 19 de junho, na cidade de Fortaleza, com horários e locais exatos ainda a serem divulgados, através dos cartões informativos que serão encaminhados aos candidatos em 1º de junho. Os gabaritos preliminares devem ser disponibilizados no dia posterior, em 20 de junho.

As avaliações discursivas com estudo de caso acontecem no mesmo dia 19 de junho paras os cargos de Oficial de Justiça e Analista Judiciário — Especialidade em Ciências da Computação. Já os candidatos a função de Analista Judiciário — Área Judiciária realizam a prova discursiva somente no dia 7 de agosto.

Os resultados para os cargos de Oficial de Justiça e Analista Judiciário — Especialidade em Ciências da Computação estão previstos para serem divulgados em 9 de setembro deste ano, enquanto os de Analista Judiciário — Área Judiciária devem sair em 28 de outubro.

O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Veja mais informações nos editais, disponíveis no Diário da Justiça.

