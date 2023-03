Gabarito preliminar do concurso da Receita Federal é divulgado pela FGV; veja

O concurso da Receita Federal, com 699 vagas disponíveis para auditor fiscal e analista tributário, teve gabarito preliminar divulgado nessa segunda-feira (20). As provas do certame foram realizadas no último domingo (19).

Ao todo, 156.373 pessoas se inscreveram para o concurso. Das 699 vagas, 469 são para analista tributário e 230 para auditor fiscal. Os salários iniciais são de R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, respectivamente.

Agora, com a divulgação do gabarito, os candidatos poderão recorrer entre quarta-feira (22) e quinta (23). Após a avaliação dos recursos, a organização do concurso divulgará o resultado oficial e seguirá para a próxima fase.

Na etapa seguinte, os aprovados passarão por avaliação da vida pregressa, em uma fase eliminatória. Será feita investigação sobre a vida do candidato, com análise sobre conduta social, profissional e pessoal.

Para os aprovados nessa avaliação, uma formação profissional será feita entre os classificados, que terão uma semana de integração presencial. Aqui, então, as provas serão aplicadas presencialmente nas cidades de Brasília, Manaus, Recife, São Paulo e Curitiba.

Provas do domingo (19)

Nas provas realizadas no domingo (19), os candidatos responderam 140 questões de múltipla escolha, além de uma prova discursiva.

O requisito foi acertar metade das questões de conhecimentos básicos e específicos, sem zerar nenhuma das disciplinas. Conforme a classificação na prova objetiva, os aprovados nesta etapa terão a prova discursiva dirigida.