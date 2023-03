Correios abre seleção de 4.382 vagas para Jovem Aprendiz

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), conhecida como 'Correios', divulgou, nesta segunda-feira (20), um processo seletivo nacional para o preenchimento de 4.382 vagas e formação de cadastro de reserva para jovens aprendizes. A seleção é para a ocupação de vagas nos cursos de assistente administrativo ou logística.

Conforme o edital, as oportunidades são para os turnos matutino e vespertino em diversas cidades do País. No Ceará, são oferecidas 179 vagas em 29 cidades. A maioria das vagas se concentra em Tianguá, Fortaleza e Crato.

>> Confira o edital de abertura do processo seletivo

Veja a distribuição de vagas por município no Ceará:

Aquiraz (1);

Aracati (1);

Barbalha (1);

Boa Viagem (1);

Brejo Santo (1);

Canindé (1);

Cascavel (2);

Caucaia (3);

Crateús (2);

Crato (21);

Fortaleza (44);

Horizonte (2);

Ico (1);

Iguatu (2);

Ipu (1);

Itapaje (1);

Itapipoca (2);

Juazeiro do Norte (3);

Limoeiro do Norte (1);

Maracanaú (3);

Maranguape (1);

Morada Nova (1);

Quixadá (1);

Quixeramobim (1);

Russas (1);

São Gonçalo do Amarante (2);

Sobral (2);

Tauá (1);

Tianguá (75).

Quem pode concorrer?

Podem se inscrever no processo seletivo estudantes com idades entre 14 e 21 anos completos, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental, que estejam matriculados e frequentando a escola — caso não tenham concluído ainda o Ensino Médio — e que não tenham sido contratados anteriormente como jovens aprendizes e/ou mantido vínculo empregatício com os Correios.

As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, pelo site dos Correios, a partir da próxima segunda-feira (27). O prazo se encerra no dia 21 de abril. Não será cobrada taxa de participação.

Seleção

A primeira fase do processo seletivo deve considerar a somatória de pontos referentes aos seguintes quesitos:

Renda familiar mensal;

Idade (art. 53 do Decreto N.º 9.579/2018);

Instituição de ensino (art. 66 §5º inciso VII do Decreto N.º 9.579/2018);

Participação em programas sociais previstos no edital (art. 66 §5º incisos I a V do Decreto N.º 9.579/2018).

Na segunda fase, os candidatos serão convocados para comprovar requisitos de classificação, fazer exame pré-admissional e, por fim, chegar à contratação. Todas as etapas terão caráter eliminatório.

Carga horária

A jornada de aprendizagem do programa é de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias.