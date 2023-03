Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (20)

O Ceará tem diversos concursos e seleções públicas abertas com vagas para diversas áreas. As remunerações chegam a R$ 11.500.

Prefeitura de Ocara

A Prefeitura de Ocara tem concurso público com inscrições abertas com mais de 200 vagas. Há oportunidades para candidatos com níveis superior, técnico e médio. As áreas de atuação são em setores como saúde e educação, principalmente.

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Há seleção para médico, pedagogo, técnico de enfermagem, professor de diversas áreas e outros.

É necessário se inscrever até o dia 28 de março no site do Instituto Consulpam. As provas objetivas, de caráter eliminatório, estão previstas para o dia 21 de maio. Os salários variam de R$ 1.302 a R$ 11.500.

>> Confira o edital completo

Câmara Municipal do Crato

A Câmara Municipal do Crato abriu concurso público para o preenchimento de 23 vagas e formação de cadastro de reserva.

Interessados podem se inscrever no processo seletivo até o dia 24 deste mês de março no site do Instituto Consulpam. As remunerações são de R$ 1.302 ou R$ 1.500.

As taxas de inscrição são de R$ 85 para nível fundamental, R$ 110 para nível médio e R$ 148 para nível superior.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Sobral

O concurso público da Prefeitura de Sobral teve inscrições prorrogadas até 28 de março. Há 700 vagas destinadas a professores interessados em atuar na rede municipal de educação.

Do total, 260 vagas são destinadas ara o cargo de professor de Educação Infantil e de Ensino Fundamental anos iniciais, e 440 para o Ensino Fundamental anos finais (6º ao 9º ano).

É preciso se inscrever site do CEV Uece. O salário oferecido é de R$ 2.046,36.

>> Confira o edital completo

Companhia das Docas

A Companhia das Docas do Ceará tem concurso público aberto com 37 vagas para guarda portuário. São 28 vagas de ampla concorrência, 7 para pessoas pretas e pardas e 2 para pessoas com deficiência.

O salário base é de R$ 1.677,55, valor que será acrescido adicional de risco de 40% e vantagens previstas no acordo coletivo de trabalho.

As inscrições devem ser realizada até 30 de março no site do IDIB. A taxa de inscrição para o concurso é R$ 47.

>> Confira o edital completo

Empresa de constomer experience

A Concentrix, empresa global de soluções e tecnologia de customer experience (CX), tem 250 vagas de emprego em Fortaleza. Haverá uma ação presencial na quarta-feira (22) para contratação de novos colaboradores.

As oportunidades são para advisor - atendimento receptivo, para início imediato. O salário é de R$ 1.302, além de benefícios.

A jornada de trabalho é em escala 6x1 com folgas alternadas durante a semana, e o período de atuação é para tarde ou noite, entre 12h e 23h.

Estágio no Tribunal Regional do Trabalho

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região tem inscrições abertas para seleção de estagiários nas áreas de Administração, Tecnologia da Informação, Biblioteconomia, Secretariado Executivo, Ciências Econômicas e Designer Gráfico.

Os interessados devem se inscrever até 30 de março no site do CIEE. As provas também serão realizadas no portal. Podem participar os estudantes do Ensino Superior matriculados a partir do 4º semestre.

O estágio tem carga horária de 20 horas/semana e bolsa-auxílio de R$ 863 por mês para nível superior e R$ 617 por mês para nível médio. Além desse valor, há um auxílio-transporte diário de R$ 3,60, por dia de efetivo comparecido, em montante mensal de até R$ 79,20.

>> Confira o edital completo