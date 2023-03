Prefeitura de Fortaleza seleciona 1,5 mil alunos para programa de monitoria com bolsa de R$ 200

A Prefeitura de Fortaleza abriu, nesta segunda-feira (20), um edital para selecionar 1,5 mil estudantes da rede municipal para atuarem como monitores bolsistas em 2023. Os interessados em participar do programa 'Bolsa Nota Dez' podem se inscrever em sua própria unidade escolar até a próxima quinta-feira (23). O resultado será divulgado na terça (28).

Cada aluno selecionado receberá uma bolsa mensal de R$ 200. A escolha será feita por uma comissão formada por representantes da comunidade escolar — professores, funcionários e pais. Serão levados em consideração aspectos como frequência e notas obtidas nas avaliações diagnósticas e internas.

Podem participar da seleção alunos matriculados no 8º e no 9º anos do Ensino Fundamental e na última etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

"Com a iniciativa, reconhecemos os estudantes que têm boa frequência escolar e que alcançam ótimas notas, tornando-se referência na sala de aula para os colegas. Todo mundo aprende e cresce junto", escreveu o prefeito José Sarto (PDT) em suas redes sociais, ao divulgar o processo seletivo.

Bolsa Nota Dez

O programa "Bolsa Nota Dez" objetiva potencializar o conhecimento dos alunos da rede municipal de Fortaleza por meio da monitoria de atividades desenvolvidas tanto no turno em que o estudante está regularmente matriculado como no contraturno das aulas, com duração máxima de 12 horas semanais.