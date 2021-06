Fortaleza tem 388 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (25)

O IDT/Sine está ofertando 388 vagas de emprego em Fortaleza nesta sexta-feira (25). Destas, 52 são exclusivas de Pessoas com Deficiência (PcDs).

Os destaques na disputa geral são para os cargos de eletricista (17), auxiliar de cozinha (15) e vendedor pracista (11).

Para PcDs, as principais oportunidades na capital cearense são para operador de telemarketing ativo e receptivo (19), auxiliar de limpeza (8) e recuperador de crédito (5).

REGIÃO METROPOLITANA

Na Região Metropolitana, Eusébio tem 87 postos de trabalho. Para a ampla concorrência, os destaques são para vendedor interno (20), auxiliar de logística (10) e repositor de mercadorias (10).

Para PcDs, o município tem ofertas para diversas funções, entre elas: vendedor interno (4), servente de obras (3) e auxiliar de limpeza (2).

INTERIOR

No interior, Juazeiro do Norte tem 263 vagas de emprego, 17 delas destinadas a PcDs. Na ampla concorrência, os cargos disponíveis são de eletricista (111), atendente de telemarketing (50) e instalador-reparador de rede elétrica (25), entre outros.

Os destaques para PcDs são para escriturário (5), auxiliar de linha de produção (3) e mecânico de motocicletas (3).

Mais oportunidades

Além dos locais mencionados, o Ceará oferece postos de trabalho também nas seguintes cidades:

Aracati (58)

Crateús (29)

Horizonte (1)

Iguatu (4)

Itapajé (1)

Itapipoca (5)

Limoeiro do Norte (127)

Maracanaú (75)

Pecém (52)

Quixadá (212)

Sobral (89)

São Gonçalo do Amarante (59)

Tianguá (4)

Ao todo, o IDT/Sine está ofertando 1454 vagas de emprego nesta sexta-feira (25) em 16 municípios do Estado.

AGENDAMENTO

As Unidades do IDT/Sine retomaram o atendimento presencial por agendamento, de acordo com o plano de flexibilização das atividades econômicas no Estado do Ceará.



O agendamento pode ser realizado através do portal do órgão. Em caso de opção pelo atendimento nas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema devem agendar o seu atendimento ou por meio deste, ou no site da Secretaria de Proteção Social (SPS).



A relação de vagas é atualizada duas vezes ao dia, às 11h30 e 16h30, estando sujeita a alteração. Para saber se a função desejada corresponde com o seu perfil profissional, você tem as seguintes opções:

Acessar o site do Governo Federal;

Baixar o aplicativo Sine Fácil;

Enviar o currículo para o e-mail da Unidade de Atendimento correspondente, colocando o nome da vaga no assunto da mensagem.

Para mais informações, ligue para a Central de Atendimento ao Cliente ou entre em contato com uma das unidades de atendimento. Acesse os números no portal do IDT/Sine, clicando na opção “onde estamos”.