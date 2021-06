Fortaleza tem 152 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (7)

O IDT/Sine está ofertando 152 vagas de emprego em Fortaleza nesta segunda-feira (7). Destas, 65 são exclusivas de Pessoas com Deficiência (PcDs).

O destaque na disputa geral é para os cargos de fiscal de loja (15), vendedor pracista (12), atendente de lanchonete (7) e encarregado de frios (6).

Para PcDs, as principais oportunidades na capital cearense são para operador de telemarketing ativo e receptivo (15), para auxiliar administrativo (14) e para atendente de lojas (6).

REGIÃO METROPOLITANA

Na Região Metropolitana, Eusébio tem 76 postos de trabalho para ampla concorrência. Destaque para auxiliar de logística (10), operador de caixa (10) e repositor de mercadorias (10).

Para PcDs, o município traz ofertas para as seguintes funções: vendedor interno (4) e servente de obras (3).

INTERIOR

No interior, Juazeiro do Norte tem 92 vagas de emprego para a ampla concorrência. Os destaques são para eletricista (65), vendedor pracista (4), e representante comercial autônomo (2).

Agendamento

As Unidades do IDT/Sine retomaram o atendimento presencial por agendamento, de acordo com o plano de flexibilização das atividades econômicas no Estado do Ceará.



O agendamento pode ser realizado através do portal do órgão. Em caso de opção pelo atendimento nas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema devem agendar o seu atendimento ou por meio deste, ou no site da Secretaria de Proteção Social (SPS).



A relação de vagas é atualizada duas vezes ao dia, às 11h30 e 16h30, estando sujeita a alteração. Para saber se a função desejada corresponde com o seu perfil profissional, você tem as seguintes opções:

Acessar o site do Governo Federal;

Baixar o aplicativo Sine Fácil;

Enviar o currículo para o e-mail da Unidade de Atendimento correspondente, colocando o nome da vaga no assunto da mensagem.

Para mais informações, ligue para a Central de Atendimento ao Cliente ou entre em contato com uma das unidades de atendimento. Acesse os números no portal do IDT/Sine, clicando na opção “onde estamos”.