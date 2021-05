Feira virtual oferece 100 mil vagas de emprego e estágio presencial ou remoto

A quinta edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio oferecerá 100 mil vagas de trabalho presencial ou remoto entre os dias 25 e 27 de maio. O evento, realizado na internet e aberto ao público, contará com 30 empresas, como McDonald's, Globo, Ambev, Itaú, Positivo, Amazon, Cielo, Vale, entre outras.

Ao todo, 15,6 mil vagas são direcionadas ao estado do Rio de Janeiro, e 2,7 mil para a capital fluminense. No entanto, há oportunidades para todo o País, inclusive em home office. Conforme a gerente de Carreiras da Estácio, Fernanda Vio, o foco do evento este ano é a ampliação da oferta de postos de trabalho a distância.

"Isso aumenta a possibilidade de a pessoa conseguir emprego ou estágio, porque pode exercer suas tarefas morando onde quiser", afirma Vio, responsável pela feira.

Só a plataforma Infojobs, usada para processos seletivos de diversas empresas, oferecerá 95 mil oportunidades, cujos destaques estão nas áreas de Tecnologia e Saúde — a pandemia ampliou a demanda por assistência médica e de enfermagem, além da digitalização de processos pelas companhias.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas no site da instituição, cuja plataforma, em 3D, simula um ambiente físico. A intenção é de que o visitante tenha a sensação de estar passeando entre os estandes das empresas com vagas abertas.

A feira vai funcionar de modo ininterrupto, possibilitando ao público, em alguns períodos do dia, a interação em tempo real: interessados poderão contatar a área de Recursos Humanos (RH) das empresas participantes para tirar dúvidas via chat.

De acordo com Fernanda Vio, o candidato deve fazer a inscrição no evento com antecedência para recebimento de informações antes da abertura. "Assim, ele pode escolher as empresas em que mais tem interesse e se programar para usar esse recurso do chat. Também é legal revisar o currículo previamente, para tê-lo pronto caso queira concorrer a alguma das vagas oferecidas".

O visitante da feira será dirigido ao site da empresa contratante para se candidatar aos empregos e estágios no processo seletivo, que será conduzido pela própria companhia. O evento, além de mostrar as vagas abertas no mercado, promoverá 12 lives, sendo quatro por dia, com assuntos ligados a carreira, capacitação e recrutamento.

Público concorre a prêmios

A universidade também concederá prêmios ao público do evento. O inscrito, durante navegação na plataforma, acumulará pontos. Quem tiver a maior quantidade ganhará um Chromecast 3, dispositivo que conecta celulares a aparelhos de TV. Serão distribuídas, também, 50 licenças do Soft Skills Game, jogo que testa competências emocionais.

Programação

Dia 25

“Desenvolva sua atitude e se destaque profissionalmente”;

“Itaú: conheça suas 600 vagas e entenda por que capacitação é a palavra-chave”.

Dia 26

“Jobecam: Start-up ensina como se destacar em processos seletivos on-line”;

“Contratação 50+: oportunidades e desafios”.

Dia 27

LinkedIn te ajuda no match perfeito: vaga e perfil”.