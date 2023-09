Escola de Gastronomia Social oferta 140 vagas em cursos profissionalizantes; saiba como se inscrever

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) abriu inscrições, nessa terça-feira (12), para processo seletivo de cursos profissionalizantes oferecidos pela instituição. Ao todo, serão preenchidas 140 vagas, distribuídas entre três formações gratuitas.

Assuntos relacionados

Para participar da seleção, é necessário ser maior de idade, possuir ensino fundamental completo e estar inserido em ações afirmativas e em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, também é importante que o candidato tenha disponibilidade para frequentar as aulas no turno escolhido. Vale lembrar que as formações acontecem de segunda a sexta, a partir de 1º de novembro, e terão duração de quatro meses.

Cumprindo todos os requisitos, os interessados deverão se inscrever no site da instituição até o dia 1º de outubro. Após o registro, o processo seletivo ainda contará com avaliação do perfil de cada candidato e entrevista presencial. Para mais informações, é possível consultar o edital.

CURSOS

Durante a inscrição, os interessados deverão escolher entre os cursos de Confeitaria, Cozinha e Panificação. Todas as formações acontecerão de forma presencial, e em dois turnos: pela manhã, das 8h30 às 12h, e pela tarde, das 13h30 às 17h.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO