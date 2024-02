Curso de fotografia para jovens está com inscrições abertas; veja como participar

Por meio do programa Primeiro Passo, o Zona Viva Jangurussu está com inscrições abertas para curso de fotografia. A formação é voltada para jovens entre 15 e 29 anos, com renda per capita de meio salário mínimo. Interessados têm até o próximo dia 23 para realizar a inscrição.

Conforme o Governo do Estado, serão oferecidos material didático, fardamento e bolsa capacitação no valor de R$ 115, pagos durante os três meses do curso. As aulas ocorrerão pela manhã, das 8h às 12h, a partir de 4 de março. Podem se inscrever jovens que estejam cursando a partir do 8º ano do Ensino Fundamental, EJA IV ou qualquer ano do Ensino Médio — somente em escola pública.

Inscrição

Segundo a Secretaria da Proteção Social (SPS), responsável pelo programa, no ato de inscrição, o candidato deve apresentar os seguintes documentos:

Cópia do RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Declaração escolar atualizada ou certificado de conclusão do Ensino Médio (para os concludentes);

Telefone de contato;

Carteira de Trabalho (se tiver);

Número do NIS;

Cópia do comprovante dos dados bancários no nome do jovem (anexar na ficha cadastral).

As inscrições ocorrerão em formato presencial, no Residencial José Euclides. Serão disponibilizadas 25 vagas.

Serviço

Zona Viva

Endereço: Residencial José Euclides (Rua A, Quadra 10B, Bloco 07 – Jangurussu)

Inscrições: até o dia 23 de fevereiro