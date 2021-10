Confira os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (11)

Três concursos estão com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (11). Os certames possuem oportunidades de níveis técnico, médio e superior. Os salários superam R$ 9 mil.

Ao todo, são mais de 1.600 vagas, incluindo oportunidades de preenchimento imediato e de cadastro de reserva.

IFCE (Cargos técnico-administrativos)

Com remuneração de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,67 em 40 horas semanais, o concurso do Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu 49 vagas de níveis médio e superior, além de 225 vagas para cadastro de reserva.

Dentre os 24 cargos, estão Assistente em Administração, Analista de Tecnologia da Informação, Técnico em Enfermagem, Pedagogo, Assistente de Alunos, Auditor e Nutricionista.

As inscrições foram prorrogadas e seguem até 10 de novembro de 2021, somente via internet, no site do Idecan. Para os cargos das classes C (Assistente de Alunos) e D (demais cargos de nível médio), a taxa é R$ 80. A inscrição para os cargos de nível superior é R$ 100.

Cronograma

Inscrições: até 10 de novembro

Provas objetiva e de múltipla escolha: 11 e 12 de dezembro

IFCE (Docentes)

O edital para os cargos da carreira docente (professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico) foi lançado em 9 de setembro. São 132 vagas em 59 subáreas, com um cadastro de reserva de até 618 aprovados.

As áreas contempladas vão de Administração, Agronomia, Artes e Biologia até Hotelarias, Letras, Matemática, Engenharias Civil, Elétrica, Mecânica e outras. O vencimento básico é de R$ 4.472,64, com a remuneração podendo chegar a R$ 9.616,18, dependendo da titulação.

Para esse concurso, a taxa de inscrição é de R$150 e deve ser feita no site do Idecan. As provas para os candidatos a docentes serão realizadas na data prevista de 11 de dezembro de 2021 (sábado), também em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral, com duração de quatro horas (das 14h às 18h).

Cronograma

Inscrições: até 20 de novembro

Provas objetiva e de múltipla escolha: 11 de dezembro

Prefeitura de Paraipaba

A Prefeitura de Paraipaba, no Interior do Ceará, adiou até 20 de outubro as inscrições para concurso público no Município. Ao todo, são 672 vagas, sendo 96 imediatas e 576 destinadas à formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 4 mil.

Dentre os cargos, estão os de professor, fiscal ambiental, operador de motoserra, secretário escolar e agente de trânsito.

Cargos

Níveis fundamental e médio

Agente Municipal de Trânsito (médio);

Secretário Escolar (médio).

Operador de Motosserra (fundamental incompleto).

Nível superior

Analista Ambiental;

Fiscal Ambiental;

Professor Anos Iniciais;

Professor de Ciências;

Professor de Educação Física;

Professor de Educação Infantil;

Professor de Geografia;

Professor de História;

Professor de Inglês;

Professor de Língua Portuguesa;

Professor de Matemática.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas no site do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), responsável pelo concurso, até o dia 20 de outubro.

As provas também foram adiadas, passando do dia 31 de outubro para 7 de novembro de 2021.

Próximos Concursos

UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou edital de concurso público com 81 vagas para cargos de níveis médio/técnico e superior. As inscrições serão abertas a partir das 10h do dia 5 de novembro e seguem até as 23h59 do dia 28 do mesmo mês através do site da instituição. O salário pode chegar a R$4.638,66.

Os candidatos aprovados na seleção serão lotados nos Campi da UFC, em Fortaleza, Crateús, Itapajé, Russas e Sobral.

A prova escrita será realizada no dia 30 de janeiro de 2022, em Fortaleza, e terá a duração total de quatro horas, das 13h às 17h.

Vagas para Médio/técnico

Assistente em Administração

Técnico de Laboratório/Biotecnologia

Técnico de Laboratório/Comunicação Visual

Técnico de Laboratório/Desenvolvimento de Sistemas

Técnico de Laboratório/ Edificações

Técnico de Laboratório/ Estradas

Técnico de Laboratório/ Análises Químicas

Técnico de Laboratório/ Geologia

Técnico de Laboratório/ Hidrologia

Técnico de Laboratório/Meio Ambiente

Técnico de Laboratório/ Multimidia

Técnico de Laboratório/ Produção de Áudio e Vídeo

Técnico de Laboratório/Prótese Dentária

Técnico de Laboratório/Saneamento

Técnico de Laboratório/Tecnologia da Informação

Vagas para Superior

Administrador

Analista de Tecnologia da Informação

Arquivista

Assistente Social

Auditor

Bibliotecário/Documentalista

Engenheiro Civil

Farmacêutico

Geólogo

Médico/Psiquiatra

Nutricionista

Pedagogo

Produtor Cultural

Técnico em Assuntos Educacionais