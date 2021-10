Concurso da UFC tem edital publicado com 81 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou edital de concurso público com 81 vagas para cargos de níveis médio/técnico e superior. As inscrições serão abertas a partir das 10h do dia 5 de novembro e seguem até as 23h59 do dia 28 do mesmo mês através do site da instituição. O salário pode chegar a R$4.638,66.

Os candidatos aprovados na seleção serão lotados nos Campi da UFC, em Fortaleza, Crateús, Itapajé, Russas e Sobral.

A prova escrita será realizada no dia 30 de janeiro de 2022, em Fortaleza, e terá a duração total de quatro horas, das 13h às 17h.

Vagas

Do total de vagas previsto no edital, 20% serão reservadas aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 5% serão reservadas a pessoas com deficiência.

Médio/técnico

Assistente em Administração

Técnico de Laboratório/Biotecnologia

Técnico de Laboratório/Comunicação Visual

Técnico de Laboratório/Desenvolvimento de Sistemas

Técnico de Laboratório/ Edificações

Técnico de Laboratório/ Estradas

Técnico de Laboratório/ Análises Químicas

Técnico de Laboratório/ Geologia

Técnico de Laboratório/ Hidrologia

Técnico de Laboratório/Meio Ambiente

Técnico de Laboratório/ Multimidia

Técnico de Laboratório/ Produção de Áudio e Vídeo

Técnico de Laboratório/Prótese Dentária

Técnico de Laboratório/Saneamento

Técnico de Laboratório/Tecnologia da Informação

Superior

Administrador

Analista de Tecnologia da Informação

Arquivista

Assistente Social

Auditor

Bibliotecário/Documentalista

Engenheiro Civil

Farmacêutico

Geólogo

Médico/Psiquiatra

Nutricionista

Pedagogo

Produtor Cultural

Técnico em Assuntos Educacionais

Remuneração e carga horária

Os cargos de nível superior terão vencimentos básicos mensais de R$ 4.180,66 + auxílio-alimentação de R$ 458. A jornada de trabalho será de 20 ou 40 horas. As vagas de nível médio receberão R$ 2.446,96 + auxílio-alimentação de R$ 458 em uma carga horária de 40 horas.

Conteúdo

Todas as provas terão questões objetivas de múltipla escolha, com quatro alternativas (A, B, C, D). Os postulantes ao cargo de nível médio/técnico responderão 50 questões, sendo 14 de Língua Portuguesa, 6 de Matemática e 30 de Conhecimentos Específicos. Já os de nível superior resolverão 16 questões de Língua Portuguesa, 8 de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 36 de Conhecimentos Específicos, totalizando 60 itens.

Acesse aqui o edital completo do Concurso da UFC 2021