Concurso público oferece 672 vagas com salários de até R$ 4 mil em Paraipaba

A Prefeitura de Paraipaba, no Interior do Ceará, adiou até 20 de outubro as inscrições para concurso público no Município. Ao todo, são 672 vagas, sendo 96 imediatas e 576 destinadas à formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 4 mil.

Dentre os cargos, estão os de professor, fiscal ambiental, operador de motoserra, secretário escolar e agente de trânsito.

Inicialmente, eram previstas somente 356 vagas, sendo 89 imediatas e 267 cadastros de reserva. Contudo, um aditivo praticamente dobrou a quantidade de oportunidades.

Novos cargos

Segundo o presidente da Comissão Organizadora do Concurso de Paraipaba, Maurício Sobreira, a mudança se deu após pedido do Ministério Público para que o cadastro de reserva passasse de três para seis vezes acima do número de vagas imediatas.

O objetivo é "que esse concurso venha cobrir as aposentadorias e vacâncias que acontecerem nos próximos anos", afirma Sobreira.

A inclusão de três novos cargos - Professor de Educação Especial, Professor de Libras e Intérprete de Libras - também impactou no número de vagas e demandou a prorrogação das inscrições para o certame.

"A data da prova também foi adiada porque quando tem esses novos cargos você tem que dar a eles [candidatos] o direito de pleitear a isenção [da taxa de inscrição]", endossa o presidente da Comissão organizadora do certame.

O período para solicitação de isenção da taxa específica para os cargos de Intérprete de Libras, Professor de Educação Especial e Professor de Libras se encerra na próxima quinta-feira (7).

Datas das inscrições e provas

As inscrições devem ser feitas no site do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), responsável pelo concurso, até o dia 20 de outubro.

As provas também foram adiadas, passando do dia 31 de outubro para 7 de novembro de 2021.

Veja os cargos e número de vagas

Agente Municipal de Trânsito (4 imediatas e 24 para cadastro reserva);

Analista Ambiental (1 imediata e 6 para cadastro reserva);

Fiscal Ambiental (2 imediatas e 12 para cadastro reserva);

Intérprete de Libras (3 imediatas e 18 para castro reserva);

Operador de Motoserra (1 imediata e 6 para cadastro reserva);

Professor - Anos Iniciais (40 h) (16 imediatas e 96 para cadastro reserva);

Professor – Ciências (20 h) (3 imediatas e 18 para cadastro reserva);

Professor – Ciências (40 h) (2 imediatas e 12 para cadastro reserva);

Professor de Educação Especial (2 imediatas e 12 para cadastro reserva);

Professor - Educação Física (20 h) (3 imediatas e 18 para cadastro reserva);

Professor I - Educação Física (40 h) (2 imediatas e 12 para cadastro reserva);

Professor - Educação Infantil (40 h) (16 imediatas e 96 para cadastro reserva);

Professor – Geografia (40 h) (4 imediatas e 24 para cadastro reserva);

Professor – História (40 h) (5 imediatas e 30 para cadastro reserva);

Professor – Inglês (20 h) (3 imediatas e 18 para cadastro reserva);

Professor – Inglês (40 h) (2 imediatas e 12 para cadastro reserva);

Professor - Libras (2 imediatas e 12 para cadastro reserva);

Professor - Língua Portuguesa (40h) (7 imediatas e 42 para cadastro reserva);

Professor – Matemática (40 h) (6 imediatas e 36 para cadastro reserva);

Secretário Escolar (12 imediatas e 72 para cadastro reserva).