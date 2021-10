Concurso público da PGE-CE inicia inscrições nesta quinta-feira (21) e oferta salário de R$ 20 mil

As inscrições do concurso público da Procuradoria Geral do Estado (PGE-CE) começam na próxima quinta-feira (21) e vão até o dia 4 de novembro. Ao todo, são oito vagas para cadastro de reserva referente ao cargo de procurador do Estado – Classe “D”, com remuneração de R$ 20.569,31.

O valor da taxa de inscrição é de R$170, que deve ser feita exclusivamente pela internet, no site da cebraspe, organizadora do certame.

Cota racial

O concurso contempla vagas para ampla concorrência, além de candidatos com deficiência e cota racial. A seleção contará com etapas de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Mais detalhes podem ser conferidos no edital, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no início deste mês.

O concurso foi citado pelo governador Camilo Santana, durante live semanal nesta terça-feira (19). "Em breve estarei lançando novos concursos ainda este ano para áreas importantes ao Estado", acrescentou o governador.