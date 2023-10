Concurso MMA divulga edital com 98 vagas e salário de mais de R$ 9 mil; veja

O concurso público para servidores efetivos do Ministério do Meio Ambiente e Mudanca do Clima teve edital publicado nesta quarta-feira, 25. Ao todo, são 98 vagas de nível superior para analistas ambientais, em Brasília, com remuneração inicial de R$ 9.475,72.

As inscrições serão abertas no dia 3 de novembro e seguem até o dia 22 do mesmo mês, disponíveis no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, o Cebraspe. A taxa para efetuar a entrada no processo é de R$ 110.

Para quem deseja se candidatar, o requisito inicial é possuir o diploma de nível superior em qualquer área de formação, com a obrigatoriedade de ter sido emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O edital pode ser visualizado no site do concurso.

Provas do concurso

A prova objetiva do concurso do MMA terá 40 questões de conhecimentos básicos, além de outras 60 de conhecimentos específicos. Na primeira, os assuntos abordados serão língua portuguesa, inglês, gestão pública, direito administrativo, direito constitucional, legislação e normas ambientais e integridade pública. Já na segunda, estarão inclusos os temas de biodiversidade, florestas e direitos animais; mudança do clima; qualidade ambiental; bioeconomia; e gestão ambiental.

Enquanto isso, a prova discursiva será um texto dissertativo de até 30 linhas sobre temas atuais no Brasil e no mundo, com tópicos possíveis já especificados no edital do processo seletivo.

Salário e atuação

Ainda conforme o edital das vagas, o salário total inclui vencimento básico, gratificação de desempenho e auxílio-alimentação. Além disso, os dados do edital também indicam a possível gratificação por qualificação de R$ 385,70 para especialização, R$ 769,10 para mestrado e R$ 1.157,58 para doutorado.

Quem for selecionado pode atuar nas áreas de regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental, por exemplo, incluindo outras funções também especificadas já no documento do concurso.