Concurso do INSS com mil vagas terá edital lançado nesta quinta-feira (15)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulga, nesta quinta-feira (15), edital de concurso com mil vagas para técnico e analista do seguro social. Uma coletiva de imprensa será realizada às 11h para divulgação dos detalhes.

O certame será publicado no Diário Oficial da União (DOU). A banca do concurso será a Cebraspe, antiga Cespe/UnB, que também disponibilizará o edital online. As informações são do G1.

Participarão do lançamento do edital o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, o presidente do INSS, Guilherme Serrano, e o diretor de Gestão de Pessoas do INSS, Jobson de Paiva Sales.

Salário

O cargo de técnico do seguro social é de nível médio de escolaridade e tem salário de R$ 6,5 mil, conforme o G1. Os classificados irão trabalhar em agências do INSS.

O número de vagas pedidas pelo INSS ao Ministério da Economia foi 7.575. Destas, 6.004 são para técnico do seguro social e 1.571 para analista do seguro social.

Quando foi o último concurso do INSS?

O último concurso que o INSS fez foi em dezembro de 2015, com 800 vagas para técnico do seguro social. O salário à época era de R$ 4.886.87.

O certame contou com 1.043.807 inscritos, para 800 vagas. Com isso, a concorrência ficou em 1.304 candidatos por vaga.