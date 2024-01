Concurso da Secretaria do Tesouro Nacional tem edital divulgado; veja vagas e salário

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (16) o edital do concurso da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). São ofertadas 40 vagas de nível superior para a carreira de auditor federal de finanças e controle, com salário inicial de R$ 20 mil.

Podem se inscrever candidatos com nível superior em qualquer área de formação. Do total, 10% são destinadas a candidatos com deficiência, e 20% para candidatos negros.

As 40 oportunidades se dividem entre as especialidades abaixo:

Econômico-financeira: 18 vagas;

Econômico-financeira (Contratações): 2 vagas;

Contábil: 7 vagas;

Tecnologia da Informação (Operação e Infraestrutura): 5 vagas;

Tecnologia da Informação (Transformação Digital): 8 vagas.

>> Veja edital completo

Veja também

Inscrição

Os interessados poderão se inscrever no prazo de 29 de janeiro a 4 de março, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizador da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 160.

O concurso será realizado em etapa única, com provas objetivas e discursivas, marcadas para o dia 2 de junho. Os aprovados em todas as fases e que forem convocados serão lotados em Brasília, no Distrito Federal.