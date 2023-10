Concurso da Receita Federal é suspenso pela Justiça; entenda

O concurso da Receita Federal, que previa o preenchimento de 699 vagas para os cargos de auditor-fiscal e analista-tributário, foi suspenso pela Justiça Federal do Distrito Federal. Na ação, o juiz Leonardo Tavares Saraiva comunicou que seria preciso "evitar riscos de afronta à isonomia no certame". As informações são do portal Extra.

"Entendo ser razoável determinar a suspensão do segunda etapa (curso de formação), até que haja instrução processual suficiente para se verificar o cabimento das anulações pleiteadas e das novas correções pretendidas", argumentou o magistrado.

No mês passado, o Ministério Público Federal (MPF) abriu uma ação civil pública contra a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso, alegando que houve a inclusão, supostamente inapropriada, de tópicos relacionados aos conhecimentos de bancos de dados relacionais SQL.

No documento, a promotoria defende que é "urgente a suspensão do concurso" até que algumas questões sejam corrigidas.

Além disso, dezenas de participantes acusam a banca da FGV de irregularidade por suspeita de vazamento, questões plagiadas ou que abordaram temas não incluídos no edital e falta de justificativas na resposta aos recursos.

Na ação, o MPF solicita que uma nova lista de aprovados nas provas objetivas e discursivas seja divulgada, com a reclassificação pertinente, após a análise dos recursos às provas discursivas e a anulação de questões.

"Seja determinada, por sentença de mérito, a obrigação de fazer consistente na anulação das questões nº 67, 69, 70 do caderno de Prova tipo 1 - Objetiva para Analista Tributário; das questões nº 77 e 80 do caderno de Prova Tipo 1 - Objetiva para Auditor Fiscal; das questões nº 4 e 10 do caderno de Prova Tipo 1 - Objetiva, para Auditor-Fiscal; da questão nº 1, “c” da prova discursiva para Auditor-Fiscal", diz trecho da ação civil pública.

Conforme o edital, os salários iniciais chegam a R$ 21.029,09, além dos benefícios. Estão previstas 230 vagas para auditor-fiscal e 469 para analista-tributário